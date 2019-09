Em 15 de agosto, a polícia alegou que não podia autorizar uma iniciativa de apoio ao que considerou serem "atos ilegais" cometidos pelos manifestantes em Hong Kong e que tal "poderia enviar uma mensagem errada à sociedade de Macau".

Quatro dias depois, montou uma operação no local durante a qual 600 pessoas foram abordadas para identificação, sete das quais foram levadas para interrogatório, com as forças de segurança a sublinharem que não houve lugar a qualquer detenção.

Confrontado com algumas acusações, sobretudo de advogados, de que a proibição e a atuação policial naquele dia teriam violado a Lei Básica do território, Wong Sio Chak assegurou que tudo foi feito no escrupuloso cumprimento da lei e chegou mesmo, por diversas ocasiões, a socorrer-se da opinião do presidente da Associação de Advogados de Macau, Jorge Neto Valente.

“Esta visão é consentida e reconhecida pelo experiente advogado de nacionalidade portuguesa de Macau”, sublinhou.

O governante frisou que um dos fundamentos para a proibição da manifestação em Macau baseou-se no facto de não existir qualquer entidade competente em Hong Kong que tivesse provado a brutalidade policial, mas que o contrário já aconteceu através de decisões judiciais no território vizinho que visaram os manifestantes.

Por isso, concluiu, a realização da vigília em Macau constituiria “um abuso de direito”, possuindo “uma natureza de difamação” e de “apoio a atividades ilegais” que poderiam colocar em causa a ordem pública.

Por outro lado, razões de segurança adicionais concorreram para a proibição do protesto e justificaram a intervenção das forças de segurança no local, prosseguiu.

O secretário para a Segurança garantiu que, “conforme provas recolhidas”, várias pessoas deslocaram-se até ao Largo do Leal Senado para participarem na “reunião ilegítima”, enquanto pelo menos dez pessoas planeavam realizar no local uma contramanifestação, uma situação potencial de conflito e distúrbio social, explicou.

Quanto ao caso de segunda-feira no IFT, o responsável político explicou que a polícia foi chamada “por cidadãos” que se queixaram de dois estudantes por estarem a empunhar cartazes de apoio aos protestos de Hong Kong, envergando máscaras.

Quando a polícia chegou ao local, estes já tinham abandonado o espaço.

Wong Sio Chak salientou que estas ações carecem de autorização, caso contrário são encaradas como manifestações ilegais, o que faz com que os autores arrisquem as respetivas consequências legais”.

Neste caso concreto, contudo, “não se vai seguir com a responsabilização” dos estudantes, até porque “são jovens e não conhecem a lei”, disse.