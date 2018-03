"Acertou-se a concessão de medidas de indemnização em conformidade com o estabelecido na Constituição", afirma um comunicado divulgado.

Ainda segundo a nota, o governo informa que ativará os "protocolos necessários para a proteção integral a cada uma das famílias afetadas, assim como a atenção às pessoas que ficaram lesionadas".

No comunicado, também se pede ao Ministério Público que inicie uma investigação para determinar as causas e os responsáveis pelo ocorrido.

Segundo a Procuradoria, 68 pessoas morreram no incêndio no Comando da Polícia de Carabobo. Entre as vítimas, havia duas mulheres que visitavam a prisão.

Fontes policiais disseram à AFP que, hoje, oito corpos ainda deviam ser entregues aos familiares, que não os haviam reclamado.