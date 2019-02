Graça Fonseca falava aos jornalistas no Palácio da Ajuda, em Lisboa, depois de conhecer, liminarmente, a redação acordada sobre a diretiva que resultou de um consenso político entre o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia e a Comissão Europeia.

“A redação final desta diretiva introduz equilíbrios importantes naquilo que é o mercado digital europeu, entre proteção de direitos de autor e criação artística, entre o que é a importância da circulação e a partilha de conteúdos, e a área de inovação e desenvolvimento tecnológico, que são três pilares do que se procurou ao longo deste tempo todo de negociação da diretiva”, afirmou a ministra Graça Fonseca.

A governante fez questão de salientar que a diretiva “não vai acabar com a internet”, mas obriga a que “plataformas [digitais] que materialmente fazem o mesmo, passem a ter o mesmo estatuto jurídico”.

As plataformas que vendem conteúdos tendo negociado com os titulares de direitos e as que não o fazem passam a ser encaradas como iguais juridicamente, explicou Graça Fonseca, referindo que se está a “falar de plataformas que fornecem enormes quantidades de conteúdos” de forma organizada e lucrativa.