"O Parque Arqueológico do Vale do Côa [PAVC] tem uma grande importância para melhor se perceber a evolução da população, não só deste território, bem como da população mundial e, ao mesmo tempo, [para] desenvolver investigação a partir do próprio Parque a vários níveis científicos", vincou secretário de Estado Sobrinho Teixeira.

Para o governante, o desafio serve para os estudantes aprofundarem os seus trabalhos de estágio e de investigação.

"Por um lado, os alunos podem começar por dar valor à história e à arqueologia a partir do PAVC e, ao mesmo tempo, realizar um conjunto de trabalhos através de processos de investigação reais", disse Sobrinho Teixeira.

O antigo presidente do Instituto Politécnico de Bragança defendeu que se for possível, a partir da realidade do Côa, induzir os alunos a fazer uma aprendizagem real, se está a dar um passo em frente na formação académica de cada um.