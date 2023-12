De acordo com uma nota hoje difundida pelo Ministério da Justiça (MJ), a estes 470 novos trabalhadores somam-se 357 técnicos superiores, “por via do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) e do recente processo de extinção do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras”, resultando numa integração nos serviços de registo de um total de 827 pessoas.

As provas de admissão dos candidatos estão já agendadas para a próxima semana, adianta o MJ, explicando que “o reforço de meios humanos decorre em simultâneo com o processo de transformação digital, muito impulsionado pelo investimento de 42,5 milhões de euros previsto no PRR, dos quais já estão executados ou em fase de contratação”.

O MJ afirma ainda que “até ao final do próximo ano, o Instituto dos Registos e Notariado (IRN), irá contar com um total de mais de cinco mil trabalhadores”.

Com a contratação de novos trabalhadores, “o IRN assegura a cobertura territorial e o serviço de proximidade, canalizando recursos para onde são mais necessários, designadamente para o ‘backoffice’ e para o atendimento”, lê-se na nota.

O ministério diz que “este reforço de meios humanos decorre em simultâneo com o processo de transformação digital”, processo que permitirá “a comunicação automática do nascimento, a criação da empresa em 10 minutos ou a modernização de todo o sistema que suporta a nacionalidade”.