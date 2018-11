“O estudo [de impacto ambiental] identificou aquilo que eram os riscos, aquilo que são as medidas para lidar com esses riscos e há que fiscalizar, há que acompanhar, mas hoje em dia as tecnologias disponíveis permitem-nos fazer esse trabalho sem estar com a problemática do risco”, disse à agência Lusa Carlos Martins, durante uma visita ao parque empresarial do Barreiro, no distrito de Setúbal.

Para o secretário de Estado, as pessoas “têm que se habituar a confiar mais nas capacidades técnicas da engenharia portuguesa”, as quais, defendeu, têm mostrado capacidade para fazer obras de grande envergadura e de as fazer bem ambientalmente.

Segundo a associação Zero, em declarações à RTP na semana passada, a construção do terminal de contentores no Barreiro implica a retirada de 26 milhões de metros cúbicos de sedimentos do rio Tejo.

No entanto, Carlos Martins alertou que “não é a quantidade que traz risco ambiental”.