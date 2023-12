Funcionários do Ministério dos Transportes do Japão inspecionaram hoje a sede da Daihatsu, no âmbito de uma investigação aos resultados falsificados de testes de segurança e de emissões do fabricante automóvel.

A investigação começou um dia depois de a subsidiária da gigante japonesa Toyota ter suspendido todas as vendas por ter detetado informações manipuladas referentes a décadas de testes, desde 1989. A Daihatsu tomou esta decisão depois de receber os resultados de uma investigação externa que identificou informações manipuladas em 25 tipos de testes a que foram submetidos modelos de veículos. “Iniciámos a nossa inspeção ‘in loco’ para verificar a veracidade dos elementos do relatório apresentado pela Daihatsu e a possível presença de outras irregularidades”, disse um responsável do Ministério à agência de notícias France-Presse. “Antes de tomarmos decisões administrativas, devemos apurar os factos”, acrescentou Nobuhito Kiuchi, especificando que esta fiscalização vai continuar pelo menos até ao início de 2024. “É extremamente lamentável”, disse o porta-voz do Governo japonês, que pediu ainda aos dirigentes da Daihatsu para explicarem de forma transparente a situação. “Isso prejudicou a confiança dos proprietários de automóveis e abalou os alicerces do sistema de certificação automóvel”, lamentou Yoshimasa Hayashi. Numa conferência de imprensa, na quarta-feira, o presidente da Daihatsu lamentou “ter traído a confiança” dos clientes e reconheceu que a fraude nos testes e procedimentos punha em causa os certificados de segurança. “Levamos isso muito a sério como um problema que abalou os alicerces de um fabricante automóvel”, garantiu Soichiro Okudaira. Um advogado e membro da equipa de investigação Makoto Kaiami disse, também na conferência de imprensa, que a administração da empresa devia assumir a culpa, por colocar “pressão extrema” nos trabalhadores para cumprir prazos “excessivamente apertados e rígidos”. As irregularidades afetam 64 modelos Daihatsu e três motores de veículos, incluindo 22 modelos e um motor comercializado com a marca Toyota, assim como outros fabricados para as marcas Mazda e Subaru, de acordo com um comunicado divulgado pela Toyota. Em abril, a Daihatsu reconheceu a existência de irregularidades nos dados de segurança enviados aos reguladores sobre os testes de colisão em quatro modelos, relativos a um total de 88 mil veículos fabricados na Tailândia e na Malásia em 2022 e 2023. A Daihatsu é uma das maiores fabricantes de pequenos veículos ligeiros, muito populares no Japão e nos países do Sudeste Asiático. Também hoje, a Toyota anunciou a recolha nos Estados Unidos de quase um milhão de automóveis de seis modelos da marca e de vários modelos da Lexus, devido a um possível defeito num sensor no sistema de airbag. Porque o seu tempo é precioso. Subscreva a newsletter do SAPO 24. Subscrever Já subscrevi Porque as notícias não escolhem hora. Ative as notificações do SAPO 24. Subscrever Saiba sempre do que se fala. Siga o SAPO 24 nas redes sociais. Use a #SAPO24 nas suas publicações. Instagram