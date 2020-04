“Não digo que ainda seja precoce começarmos a pensar nessa possibilidade, no entanto, tem de ser devidamente planeada e ponderada, acompanhando também a evolução do surto em território continental, mas estamos a trabalhar nesse sentido, para vermos que tipo de medidas, que existem neste momento na região, é que podem começar a ser ponderadas para serem levantadas e diminuídas”, avançou.

Tiago Lopes, que é também diretor regional da Saúde, falava, em Angra do Heroísmo, no ponto de situação diário sobre a evolução do surto da covid-19 nos Açores.

O responsável da Autoridade de Saúde Regional lembrou, no entanto, que a situação atual pandemia da covid-19 não é igual em todas as ilhas do arquipélago, admitindo mais restrições na ilha de São Miguel, onde estão 84 dos 111 casos positivos ativos.

“Nalgumas ilhas, nomeadamente São Miguel, ainda exige o seu cumprimento e não podemos assegurar que não possam ser até acentuadas”, apontou.

A ilha de São Miguel tem cordões sanitários em todos os seus concelhos, que impedem a livre circulação entre eles, desde o dia 3 de abril e a medida foi prolongada até 1 de maio.