Numa nota enviada às redações, o Governo Regional refere ainda que o chefe do executivo açoriano salienta "a sensibilidade e empenho do chefe de Estado no que refere aos desafios que as autonomias regionais enfrentam", acrescentando ter "enormes expectativas na sua atuação no que se refere aos desafios próximos das autonomias regionais".

“A tomada de posse da primeira figura do Estado deve ser aproveitada para recordar o quão importante é o seu papel no fortalecimento da relação com os órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores”, lê-se na nota do executivo regional, que destaca também o percurso político e pessoal de Marcelo Rebelo de Sousa, marcado por "uma enorme proximidade aos Açores e aos açorianos".

Reeleito nas eleições presidenciais de 24 de janeiro passado, com 60,67% dos votos expressos, Marcelo Rebelo de Sousa tomou hoje posse para um segundo mandato de cinco anos como Presidente da República, perante o parlamento.