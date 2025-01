“Se acho que isto poderia ter sido evitado? Claro que sim”, disse Sean Duffy numa conferência de imprensa, argumentando que as condições meteorológicas na altura do acidente estavam boas.

Um avião da companhia American Airlines que transportava 64 passageiros e quatro tripulantes colidiu na noite de quarta-feira com um helicóptero do exército onde iam a bordo três soldados, durante a aterragem no aeroporto Ronald Reagan, perto de Washington, dando início a uma grande operação de busca e salvamento no Rio Potomac, onde caíram as aeronaves.

Duffy disse ainda que os passageiros aéreos devem manter a confiança de que voar é seguro.

“Diria apenas que todos os que voam nos céus americanos esperam que voemos em segurança. Que quando um avião sai de um aeroporto, chega ao seu destino. Sei que o Presidente Trump, a sua administração, as agências federais não descansarão enquanto não tivermos respostas para as famílias e para o público que voa. Todos devem ter a certeza de que quando voam, estão seguros”, disse o secretário de Transportes, acrescentando que os Estados Unidos têm “o espaço aéreo mais seguro do mundo”

Duffy disse que, antes da colisão, as trajetórias de voo do avião e do helicóptero “não eram incomuns para o que acontece no espaço aéreo de DC”.

“Tudo era normal no período que antecedeu o acidente. Obviamente que algo aconteceu aqui”, concluiu o secretário de Transportes.