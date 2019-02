O protocolo foi assinado hoje pelo secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, em representação do MNE, e por Gonçalo Caseiro, presidente da administração da INCM, na sede do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Através do documento, MNE e INCM pretendem promover e divulgar a língua e cultura portuguesas através do prémio que será atribuído a obras inéditas de portugueses e lusodescendentes residentes no estrangeiro, nos domínios da ficção, poesia e ensaio.

Para José Luís Carneiro, esta distinção pretende "dedicar o reconhecimento àqueles que se exprimem de formas diversas nas comunidades de acolhimento".

O secretário de Estado considera que este é um "prémio muito especial, desde logo pelo nome que foi escolhido".

Ferreira de Castro nasceu em Oliveira de Azeméis em 1898, tendo emigrado para o Brasil aos 12 anos, onde, cinco anos depois, publicou o seu primeiro livro.

Neste país, viveu em plena floresta amazónica durante quatro anos. Terá sido durante esta fase que o autor idealizou "A Selva".