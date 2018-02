“Há bastante sintonia. Estou convencido de que vai ser possível chegar a acordo”, afirmou o vice-presidente do PSD Castro Almeida, após o primeiro encontro com o ministro do Planeamento e Infraestruturas, em Lisboa, sobre o próximo programa 2030.

Pedro Marques afirmou também ser possível um acordo com o PSD, que gostaria que fosse alargado aos restantes partidos com assento parlamentar, nomeadamente PCP, BE e PEV, com quem o PS tem um acordo parlamentar.

Da parte do PSD, há a promessa de estar "de braço dado" com o Governo neste dossier, em Bruxelas, em defesa "do interesse nacional" e Castro Almeida admitiu mesmo ser possível que Portugal se bata "pela manutenção do nível de fundos".

Da parte do Governo também há otimismo e o ministro Pedro Marques dá o braço ao PSD e só não dá mais porque não os tem, a pensar nos parceiros à esquerda.

"Se tivesse que dar o braço ao PSD faltavam-me os braços dar aos nossos parceiros de coligação. Só tenho dois braços", disse, a sorrir, lembrando a importância de ter o apoio à esquerda nesta estratégia europeia.