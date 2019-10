Ricardo Mourinho Félix é natural de Setúbal e mestre em Economia, ocupando desde 2017 o cargo de secretário de Estado Adjunto e das Finanças, que irá manter no próximo Governo.

Entre 2000 e 2001 foi adjunto do gabinete do secretário de Estado do Orçamento do XIV Governo Constitucional, entre 2004 e 2013 assumiu a coordenação do Grupo de Previsão da Economia Portuguesa do Banco de Portugal e, de 2015 a 2017, foi secretário de Estado Adjunto, do Tesouro e das Finanças.

O agora reconduzido secretário de Estado do Orçamento, João Leão, é natural de Lisboa e doutorado em Economia pelo Massachusetts Institute of Technology (MIT), nos EUA, sendo professor de Economia no ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa desde 2008.

Foi diretor do Gabinete de Estudos do Ministério da Economia entre 2010 e 2014 e assessor do secretário de Estado Adjunto da Indústria e do Desenvolvimento entre 2009 e 2010, tendo sido membro do Conselho Económico e Social entre 2010 e 2014 e do Conselho Superior de Estatística entre 2010 e 2014 e integrado a delegação portuguesa no Comité de Política Económica da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) em 2010 e 2012.

Natural de Coimbra, António Mendonça Mendes mantém também no próximo Governo a pasta de secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, que ocupa desde 2017.

Mendonça Mendes é licenciado em Direito pela Universidade de Coimbra e foi assessor do secretário de Estado da Justiça do Governo de Portugal entre 1999 e 2002. De 2005 a 2008 foi chefe do gabinete da secretária de Estado dos Transportes do Governo de Portugal e de 2009 a 2011 foi chefe do gabinete da ministra da Saúde, assumindo depois, até 2013, o cargo de diretor na Refer – Rede Ferroviária Nacional, com responsabilidades nas áreas de Capital Humano, Assuntos Jurídicos e Organização.

O também reconduzido secretário de Estado do Tesouro, Álvaro Novo, nasceu em Estarreja e é doutorado em Economia na University of Illinois, Urbana-Champaign (EUA), sendo técnico-consultor do Banco de Portugal desde 2001 e professor associado-convidado do ISEG, Universidade de Lisboa e da Nova Information Management School.

Entre 2008 e 2012 foi presidente do Grupo de Trabalho das Estatísticas do Mercado de Trabalho do Conselho Superior de Estatística e desempenhou funções de economista-chefe do gabinete do ministro das Finanças, Mário Centeno, entre dezembro de 2015 e fevereiro de 2017. Assumiu desde essa data a Secretaria de Estado do Tesouro.

O primeiro-ministro indigitado, António Costa, apresentou hoje ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, uma equipa de 50 secretários de Estado para o XXII Governo Constitucional, entre eles 18 mulheres.

No total, incluindo o primeiro-ministro, o XXII Governo Constitucional terá 70 elementos, somando ministros e secretários de Estado, dos quais 26 mulheres e 44 homens. O peso das mulheres no conjunto do novo Governo será de 37,1%.

O executivo cessante de António Costa, o XXI Governo Constitucional, tem 17 ministros (passa agora para 19), 43 secretários de Estado, 17 dos quais mulheres. No total, entre primeiro-ministro, ministros e secretários de Estado, a atual equipa cessante tem 61 governantes.

Na sua primeira composição, que tomou posse em 26 de novembro, o executivo tinha 17 ministros e 41 secretários de Estado, num total de 59 governantes (contando com o chefe do Governo).

