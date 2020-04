“Também não podemos estar a dispersar o nosso esforço, sobretudo para o apoio a covid-19 positivos não faz sentido estarmos a dispersar, porque não haverá técnicos suficientes para dar resposta a isso. Faz sentido tentar centralizar ao nível das regiões (…). Alguns já estão a receber algumas pessoas”, afirmou.

O secretário de Estado da Mobilidade – Ambiente e Ação Climática referiu ainda que em relação aos idosos em lar estão a ser feitos testes “com o empenho” das autarquias, estando as várias universidades com capacidade laboratorial a associar-se no sentido de tornar “a resposta cada vez mais rápida” e de obter “resultados em tempo útil para agir da forma mais adequada”.

“Isso tudo está a ser feito. Não vale a pena só fazer testes se não tivermos uma retaguarda. Não vale a pena ter o espaço se não tivermos as pessoas para trabalhar e coordenar. Portanto temos de assegurar isso tudo”, disse.

Eduardo Pinheiro e o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, visitaram hoje o “Hospital de Campanha Porto.”, instalado no Pavilhão Rosa Mota, tendo sido acompanhados pelos presidentes dos Conselhos de Administração dos dois centros hospitalares universitários da cidade e pelo presidente do Conselho Regional do Norte da Ordem dos Médicos.

O hospital, que entra em funcionamento na terça-feira, destina-se a receber doentes infetados com covid-19, assintomáticos ou com sintomas ligeiros, mas sem possibilidade de isolamento no domicílio.

O “Hospital Porto.” dispõe de 320 camas para doentes covid-19, podendo ser usadas por doentes infetados e com necessidade de cuidados médicos devido a outras patologias, e para doentes em fase de convalescença.

A Câmara do Porto, com o Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) e o Centro Hospitalar Universitário do Porto (CHUP), são responsáveis pela logística, enquanto o conselho regional da Ordem dos Médicos tem a seu cargo a gestão hospitalar desta unidade.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 114 mil mortos e infetou mais de 1,8 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registam-se 535 mortos, mais 31 do que no domingo (+6,2%), e 16.934 casos de infeção confirmados, o que representa um aumento de 349 (+2,1%).