O espetáculo “E Agora Fado” está marcado para os dias 13 e 14 de novembro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e 22 de novembro, no Pavilhão Rosa Mota, no Porto, de acordo com a promotora, num comunicado hoje divulgado.

Em palco, António Zambujo, Camané e Ricardo Ribeiro estarão acompanhados por José Manuel Neto, na guitarra portuguesa, Bernardo Saldanha, na viola de fado, e Daniel Pinto, no baixo.

O repertório do espetáculo “combina fados tradicionais e originais dos três artistas”.

Os bilhetes para “E Agora Fado” em Lisboa custam entre os 20 e os 55 euros. Os preços para o espetáculo do Porto não foram divulgados.

Em 2023 os três cantores subiram a vários palcos com um espetáculo conjunto no qual interpretavam temas clássicos da música brasileira.