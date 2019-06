“Criámos um projeto-piloto para a Paisagem Protegida da Arriba da Costa de Caparica, onde vamos investir cerca de um milhão de euros para essencialmente fazer a proteção desta área através do Fundo Ambiental”, revelou Miguel Freitas, no Dia Mundial do Ambiente.

O governante falava após a apresentação do plano de defesa da floresta da Câmara de Almada (distrito de Setúbal) para o verão de 2019, lembrando a responsabilidade do Estado central na defesa do património natural.

Neste sentido, anunciou também uma intervenção na Mata Nacional dos Medos, em Almada, o que deverá estar concluído até ao final deste mês.

“Vamos intervir em quatro quilómetros de rede primária da defesa da floresta, isto é, na criação de estradões para melhor acesso dos nossos bombeiros, para que naturalmente possam ter mais e fácil acesso para vigilância e, caso seja necessária, uma rápida intervenção na nossa mata”, adiantou.