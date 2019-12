De acordo com a informação oficial, as intervenções vão decorrer nos cais de Lentiscais e de Malpica do Tejo, no concelho de Castelo Branco, na encosta de Vila Velha de Ródão, também no distrito de Castelo Branco, e no cais do rio Sever, em Nisa (distrito de Portalegre).

Os contratos interadministrativos para as obras foram assinados hoje, na cidade de Castelo Branco, sendo que o investimento é proveniente do orçamento da Agência Portuguesa do Ambiente, por recurso ao Fundo Ambiental.

No caso de Castelo Branco, a intervenção global de reparação dos cais tem um valor de 60 mil euros, enquanto em Vila Velha de Ródão o investimento é de 90 mil euros e tem o objetivo de promover a acessibilidade à barragem de Cedillo, com reparação do acesso existente e estabilização da encosta.

Em Nisa, a reparação do cais do rio Sever tem o valor de 30 mil euros.