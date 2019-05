“Assistimos, nestes últimos dias, no quadro da operação de chantagem” do executivo socialista, “com a sua ameaça de demissão à volta da questão da aplicação do tempo de serviço dos trabalhadores da administração pública, a falar ao país nos avanços como sendo conquistas só do Governo do PS”, disse o líder do PCP, Jerónimo de Sousa, em Vendas Novas (Évora).

Num jantar da CDU, após uma passagem por vários concelhos do distrito de Évora, o secretário-geral comunista afirmou que o PS recorreu ao argumento do “espantalho do regresso aos tempos da ‘troika’” e de que essas medidas positivas “estariam a ser postas em causa com a proposta” para devolver o “tempo de serviço dos professores e de outros profissionais dos corpos especiais do Estado”.

“Primeiro, não vale a pena o PS ‘enfeitar-se’ com as medidas positivas que foram alcançadas nesta nova fase política nacional. Muito do que se avançou começou por ter a oposição ou a resistência do PS. São conquistas sim, mas que o PS e o seu Governo, em muitos casos, recusavam”, argumentou Jerónimo de Sousa.

O líder do PCP referiu-se também ao primeiro-ministro, António Costa, que, na segunda-feira, “explicava que estas medidas de reposição de direitos aos professores não eram sustentáveis para a economia” e “em relação à redução do défice”.

“E, por azar do PS, há bocado, ali no Centro de Trabalho do PCP, vendo um telejornal, o que é que dizia Bruxelas? Não se consegue reduzir o défice, como vocês dizem, porque deram muito dinheiro ao Novo Banco”, contrapôs.