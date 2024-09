"Foi com profundo pesar que a Ministra da Administração Interna, Margarida Blasco e os Secretários de Estado, Paulo Simões Ribeiro e Telmo Correia, tomaram conhecimento da morte do bombeiro João Manuel dos Santos Silva, do Corpo de Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta, que ocorreu ontem, dia 15 de setembro, vítima de morte súbita, na pausa para refeição no combate que travava contra o incêndio que lavra na freguesia de Pinheiro da Bemposta, concelho de Oliveira de Azeméis", lê-se na nota enviada às redações.

O bombeiro ainda foi assistido no local por uma equipa do INEM mas não sobreviveu. João Manuel dos Santos Silva encontrava-se em Oliveira de Azeméis devido a um incêndio que ainda lavra no concelho, tendo duas das três frentes ativas.

O MAI aproveita ainda a nota para "endereçar sentidas palavras de solidariedade e os mais sinceros pêsames à família, aos amigos, ao Corpo de Bombeiros Voluntários de São Mamede de Infesta e a todos os bombeiros e agentes da proteção civil que combatem neste preciso momento e sempre, os incêndios em Portugal".

"O desaparecimento de João Manuel dos Santos Silva é mais um exemplo nacional de alguém que deu a vida pelo próximo e a quem Portugal deve sentida homenagem", termina o comunicado.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, também já se pronunciou sobre a morte de João Manuel dos Santos Silva. Numa publicação na rede social X, Montenegro deixa "as mais sentidas condolências à família, amigos e colegas bombeiros".

Pelas 07:50, segundo a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam envolvidos no combate ao fogo de Oliveira de Azeméis 443 homens, apoiados por 146 viaturas.

De acordo com a ANEPC, os incêndios que ao início do dia de hoje mais meios mobilizavam - além do de Oliveira de Azeméis - eram os que lavram em Castelo Branco (248 homens e 43 veículos), Sever do Vouga (157 homens e 54 veículos) e Penalva do Castelo (111 homens e 36 veículos).