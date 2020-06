"Nós tivemos 48 chegadas com 7.700 em Espanha. Não é desvalorizar mas temos de ter a medida da dimensão do que estamos a falar", disse Eduardo Cabrita quando questionado pelos jornalistas pela chegada, no dia 15 de junho, de migrantes irregulares à costa algarvia.

"Estamos a avaliar a situação em diálogo direto com as autoridades marroquinas, tendo consciência que isto não altera em nada a nossa abordagem global sobre os fenómenos migratórios que devem ser legais e ordenados", disse o ministro da Administração Interna frisando que Lisboa apresentou um plano para fluxos legais e ordenados com vários Estados.

Eduardo Cabrita disse ainda que Portugal "tinha uma economia a crescer, até à pandemia" e que pela primeira vez "desde 2009 o país teve em 2019 um crescimento da população" graças à migração.

"Na próxima semana vão chegar a Portugal os primeiros 25 menores não acompanhados que estão em campos de refugiados na Grécia. A missão humanitária mantém-se. A GNR e a Polícia Marítima mantêm a presença nas ilhas gregas fazendo salvamentos", adiantou o ministro da Administração Interna.