Avança o Jornal de Notícias esta segunda-feira, 25 de janeiro, que, num e-mail enviado aos estabelecimentos escolares, o ministério da Educação, através da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, pede às escolas que comecem a preparar-se para o ensino não presencial.

Termina a 8 de fevereiro o período de pausa forçada com o encerramento das escolas decretado pelo Executivo para travar a propagação da covid-19 e espera-se que entretanto seja decidido se as aulas devem continuar em regime presencial ou não — ou se se vai adotar um regime misto.

O primeiro-ministro António Costa anunciou na quinta-feira passada o encerramento das escolas até dia 5 de fevereiro (sexta-feira), decisão justificada com um "princípio de precaução" por causa do aumento do número de casos da variante mais contagiosa do SARS-CoV-2, que cresceram de cerca de 08% de prevalência na semana passada, para cerca de 20% atualmente.

De acordo com o ministro da Educação, esta interrupção letiva de 15 dias aplica-se também no ensino particular e será compensada no Carnaval, na Páscoa e durante o verão.

