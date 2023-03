Durante este fim-de-semana existiram negociações entre produtores, setor da distribuição e Governo para a decisão sobre o IVA zero no cabaz essencial que o Governo prometeu na última semana. A ideia passa por anunciar então a lista total no início desta semana, existindo a expetativa que a mesma possa ser revelada já esta segunda-feira, dado que os alimentos estão já praticamente todos escolhidos.

Enquanto o véu não é totalmente levantado, durante o fim de semana, alguns especialistas, como Marques Mendes e Paulo Portas, já revelaram alguns dos produtos que o Governo escolheu para cortar o IVA.

Marques Mendes, comentador da SIC, anunciou alimentos como batata, massa, arroz, cenouras, cebolas, tomate, leite meio gordo, frango, pão, fruta diversa (maçã, banana, laranja), feijão, iogurtes, queijo, vários legumes (brócolos e curgetes), peixes (salmão e pescada), carne de porco, ovos e azeite.

Já Paulo Portas, na TVI, além de mencionar praticamente todos os alimentos que Marques Mendes anunciou, além de outros como couve flor, carne de perú, revelou que serão 47 os produtos escolhidos pelo Governo.

A aplicação da taxa zero de IVA num cabaz de produtos essenciais será aplicada entre abril e outubro e terá um custo que o Governo avalia em 410 milhões de euros.

Refira-se que além do cabaz alimentar, o executivo de António Costa revelou ainda que vai reforçar do subsídio de refeição na Função Pública de 5,20 euros para 6 euros, um aumento de 1% nos salários dos funcionários públicos, o apoio à produção agrícola no valor de 140 milhões de euros ao longo de 2023, e ainda a atribuição de 30 euros mensais em 2023 às famílias mais vulneráveis, bem como 15 euros mensais por criança para famílias vulneráveis.