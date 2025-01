“O Governo vai ter a mesma posição que teve noutras circunstâncias. Tudo o que podermos fazer, no estrito cumprimento da lei, estamos disponíveis, desde que isto não fira o princípio de ingerência no mercado, o que não queremos”, afirmou o ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte, num debate setorial, que decorre na Assembleia da República, depois de ser questionado se o Governo pretendia adotar a mesma posição na TiN, que assumiu no processo da Inapa, de não injetar dinheiro.

O ministro insistiu que o Estado não vai fazer favores, mas ressalvou que a situação do grupo deve custar a todos.

No dia 15 de novembro de 2024, o ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, disse que o Governo não pôs dinheiro na Inapa para evitar uma “bola de neve” igual à Efacec.

A Comissão de Trabalhadores (CT) da Trust in News (TiN) referiu à Lusa, em 02 de janeiro, que os trabalhadores pediram para que se agilizasse uma reunião com a Comissão de Credores para dar prioridade à venda de revistas com estes incluídos.

No plenário, convocado pelo administrador de insolvência da TiN, "os trabalhadores fizeram um pedido" a este e à CT "para que se desse prioridade para a análise de propostas de venda de revistas e que essa venda inclua os trabalhadores", explicou um dos membros do órgão.

O ideal seria que esta reunião aconteça antes da assembleia de credores, que está agendada para 29 de janeiro, referiu.

A Comissão de Credores tem como membros efetivos o Instituto da Segurança Social, Autoridade Tributária, Impresa Publishing, Novo Banco e representante dos trabalhadores. Os CTT e o BCP são membros suplentes desta comissão.

Fundada em 2017, a Trust in News é detentora de 16 órgãos de comunicação social, em papel e digital - Visão, Exame, Exame Informática, Courrier Internacional, Jornal de Letras, Visão História, Caras, Ativa, TV Mais, Visão Júnior, Telenovelas, Caras Decoração, Visão Saúde, Visão Biografia, Visão Surf, This is Portugal, e A Nossa Prima, e ainda um 'website' informativo Holofote -, está em insolvência e tem assembleia de credores marcada para 29 de janeiro.