Esta cerimónia na Sala dos Embaixadores do Palácio de Belém começou com cerca de dez minutos de atraso e durou perto de cinco minutos, com a presença do primeiro-ministro, António Costa, dos ministros da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, da Saúde, Marta Temido, das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, e do Mar, Ricardo Serrão Santos, e dos cinco secretários de Estado exonerados.

Seguiu-se uma curta sessão de cumprimentos, sem outros convidados.

No Ministério da Saúde, Diogo Serras Lopes tomou posse como novo secretário de Estado da Saúde, lugar até agora ocupado por António Sales, que subiu na hierarquia da equipa liderada pela ministra Marta Temido, assumindo as funções de secretário de Estado Adjunto e da Saúde, que eram exercidas por Jamila Madeira, hoje exonerada.

Entraram também hoje para o Governo Inês Ramires, como secretária de Estado da Educação, e Teresa Estêvão Pedro, nova secretária de Estado das Pescas, substituindo, respetivamente, Susana Amador e José Apolinário.

No Ministério das Infraestruturas, Hugo Santos Mendes tomou posse como secretário de Estado Adjunto e das Comunicações, cargo até agora exercido por Alberto Souto de Miranda, e Marina Gonçalves assumiu a pasta da Habitação, em substituição de Ana Pinho.

Estas mudanças nestes quatro ministérios, que constituem a segunda recomposição do XXII Governo Constitucional, foram propostas pelo primeiro-ministro, António Costa, e aceites pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, na quarta-feira.

Esta segunda recomposição do Governo não altera a sua dimensão, assim como a primeira, que aconteceu há três meses, com a substituição de Mário Centeno por João Leão como ministro de Estado e das Finanças e a consequente mudança de três secretários de Estado, que tomaram posse no dia 15 de junho.

Já na altura, devido à pandemia de covid-19, o chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, deu posse à nova equipa das Finanças numa cerimónia restrita no Palácio de Belém, sem outros convidados.

Mário Centeno, que saiu do Governo a seu pedido, foi no mês seguinte nomeado pelo executivo governador do Banco de Portugal.

O XXII Governo Constitucional, o segundo executivo minoritário chefiado por António Costa, tomou posse no dia 26 de outubro de 2019, no Palácio da Ajuda, em Lisboa, na sequência da vitória do PS nas eleições legislativas de 06 de outubro, sem maioria absoluta, composto por 19 ministros e 50 secretários de Estado.