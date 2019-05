"Felizmente, essa questão está ultrapassada com um voto de responsabilidade, o que nos permite dar continuidade ao percurso que temos vindo a fazer, conjugando recuperação de direitos, de rendimentos, aumento do investimento com contas certas", insistiu.

Questionado sobre o silêncio do Presidente da República ao longo dos últimos dias, o primeiro-ministro afirmou apenas que, pessoalmente, nesta questão dos professores, não é "particularmente original relativamente ao comum dos portugueses".

"Manifestamente, os portugueses ficaram perplexos com a votação do PSD e do CDS nessa Comissão Parlamentar de Educação e ficaram ainda mais perplexos com as justificações que foram sendo dadas ao longo da semana. O resultado final, felizmente, permitiu preservar a nossa estabilidade financeira, não pondo em risco tudo aquilo que foi recuperado ao longo dos últimos anos", respondeu, sem fazer qualquer referência à atuação de Marcelo Rebelo de Sousa.

Interrogado se considera que o Governo sai reforçado desta crise, o líder do executivo alegou que "nunca fez esse cálculo, porque a preocupação foi evitar ao país uma crise financeira e de credibilidade externa".

Já quando foi questionado se admite rever as carreiras especiais existentes no país de forma a que haja equidade e harmonização com o resto da administração pública, António Costa deixou esse ponto em aberto e disse somente que, para já, cabe-lhe "cumprir o programa do Governo".

"A única coisa que constava do programa do Governo, como aliás a única coisa que constava de todos os programas eleitorais, era tão só o descongelamento das carreiras - e cumprimos. Desde 01 de janeiro de 2018, todas as carreiras, incluindo a dos professores, estão descongeladas. Pudemos ir um pouco mais além, procurando mitigar a perda de tempo em que a carreira dos professores esteve congelada. Fomos ao limite do que era possível", advogou.

No entanto, segundo o primeiro-ministro, nessa atitude de alegada abertura, o Governo "não teve a companhia das estruturas sindicais, que se revelaram intransigentes e nunca saíram da exigência de nove anos, quatro meses e dois dias".

"O Governo foi a um ponto em que é possível replicar com equidade a mesma solução para todos os outros corpos especiais: Militares, oficiais de justiça ou magistrados. O resultado que temos é equilibrado, responsável e deixa-nos o caminho aberto para continuar a avançar naquilo que é essencial para o país", acrescentou.