Outro exemplo apresentado por Graça Fonseca foi a localização de dois quadros nas reservas do Museu de Serralves, cujo paradeiro também era dado como desconhecido, no mês passado.

No final de maio, o semanário Expresso noticiou que havia 170 obras de arte desaparecidas da chamada "Coleção SEC". No início deste mês, a ministra da Cultura disse que algumas precisavam "de uma localização mais exata", rejeitando o seu desaparecimento.

De acordo com o Ministério da Cultura, cerca de 80% da "Coleção SEC" encontra-se em depósito em quatro instituições: Fundação de Serralves, no Porto, Centro Cultural de Belém, em Lisboa, Câmara Municipal de Aveiro/Museu de Aveiro e no Centro Português de Fotografia/Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas.

Os restantes 20% da coleção encontram-se dispersos por cerca de uma dezena de "locais tipicamente públicos", resultado de políticas de empréstimos aplicadas ao longo das quatro décadas de vida da coleção.

"O que nós sabemos é muito mais do que se sabia há dois anos", disse a ministra da Cultura, no início de junho, referindo-se ao inventário centralizado pela DGPC, iniciado em 2017, e que é feito instituição a instituição, nos locais onde as obras se encontram depositadas.

Em 2017, o Governo determinou que a DGPC ficaria incumbida de localizar e inventariar a Coleção de Arte, e proceder à "análise e avaliação dos protocolos, de depósito, comodato e de cedência, existentes".

Iniciada em 1976 e, fruto da sucessiva criação, extinção e fusão de vários serviços e organismos culturais, a coleção é composta por mais de um milhar de obras de arte - 1.115, segundo o inventário de 1992; 1.367, pelo inventário de 2011 -- que se encontram dispersas por diversas instituições e organismos, na sequência da celebração de protocolos de depósito, de comodato ou de cedência.

A coleção reflete gerações de artistas portugueses contemporâneos, sobretudo das quatro últimas décadas, de Maria Helena Vieira da Silva a Júlio Pomar e Helena Almeida, António Dacosta, Jorge Martins, Ângelo de Sousa, Eduardo Batarda ou Julião Sarmento.

Em julho de 2015, a chamada "Ala Capelo" do Museu do Chiado, em Lisboa, abriu com a mostra "Narrativa de uma Coleção - Arte Portuguesa na Coleção da Secretaria de Estado da Cultura (1960-1990)", que reunia 70 obras de artistas portugueses, a maioria proveniente do acervo depositado em Serralves.