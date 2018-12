O “Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050” é apresentado numa sessão em Lisboa, na qual participam o ministro do Ambiente e Transição Energética, João Pedro Matos Fernandes, e o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira.

A neutralidade carbónica significa que as emissões de gases com efeito de estufa não ultrapassam a capacidade de as remover, por exemplo através da floresta.

Portugal quer chegar a essa neutralidade em 2050 e as metas e medidas para tal são apresentadas hoje, compreendendo por exemplo a eletrificação da economia, a produção de energia solar, a redução das emissões da indústria ou a redução dos resíduos urbanos.