Dezassete organizações não-governamentais (ONG) que trabalham com mulheres recebem na terça-feira 120 mil euros para atividades de promoção da igualdade de género, um reforço financeiro de 30 mil euros.

“Dezassete organizações não-governamentais de mulheres são recebidas esta terça-feira, dia 27 de novembro, às 17:00, pela Secretária de Estado para a Cidadania e a Igualdade, Rosa Monteiro, que preside à cerimónia pública de assinatura dos contratos de apoio financeiro para atividades de promoção da igualdade de género. Este mecanismo de apoio financeiro foi reforçado este ano, com um aumento do montante total dos anteriores de 90 mil euros para 120 mil euros”, lê-se num comunicado do gabinete da ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, hoje divulgado.

Segundo o comunicado o reforço de verba destina-se a apoiar atividades desenvolvidas em 2019 que se insiram no “trabalho com crianças, jovens e pessoas adultas para melhor prevenir a violência contra as mulheres e a violência no namoro, a capacitação de profissionais da educação e da justiça, a habilitação de sindicatos, como por exemplo CGTP/IN, para atender a problemáticas específicas de mulheres trabalhadoras e a promoção da igualdade de género no contexto do planeamento urbano, entre outras temáticas”, especifica o documento.