As novas medidas

Concelhos de risco muito elevado, 19 concelhos (eram 3 na semana passada): Albufeira, Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Lisboa, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sesimbra, Sintra e Sobral de Monte Agraço

Regras:

Teletrabalho obrigatório sempre que as funções permitam;

Espetáculos culturais até às 22h30;

Ginásios sem aulas de grupo;

Casamentos e batizados com 25% da lotação;

Restaurantes e cafés até às 22h30, com 4 pessoas por grupo no interior e 6 nas esplanadas;

Comércio a retalho de semana até às 21h e no fim-de-semana até às 15h30;

Limitação de circulação na via pública a partir das 23h.

Concelhos de risco elevado, 26 (eram 14 na semana passada): Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira

Regras:

Teletrabalho obrigatório sempre que as funções permitam;

Espetáculos culturais com os mesmos horários que a restauração (até às 22h30);

Cafés com máximo de 6 pessoas por grupo no interior e 10 nas esplanadas;

Comércio a retalho funciona até às 21h;

Limitação de circulação na via pública a partir das 23h.

Tanto os concelhos em alerta como todos os outros que compõe os restantes que compõe o território continental nacional e que não estão nem em risco elevado, nem em risco muito elevado, mantêm-se as atuais regras. Recorde-se:

Teletrabalho recomendado nas atividades que o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (máximo de 6 pessoas no interior ou 10 pessoas em esplanadas) até à meia-noite para admissão e 1h00 para encerramento;

Comércio com horário do respetivo licenciamento;

Transportes públicos com lotação de dois terços ou com a totalidade da lotação nos transportes que funcionem exclusivamente com lugares sentados;

Espetáculos culturais até à meia-noite;

Salas de espetáculos com lotação a 50%;

Foras das salas de espetáculo, com lugares marcados e com regras a definir pela DGS.

Escalões de formação e modalidades amadoras com lugares marcados e regras de acesso definidas pela DGS;

Recintos desportivos com 33% da lotação;

Fora de recintos aplicam-se regras a definir pela DGS.

O que disse o Governo nesta conferência de imprensa

"Como aqui disse na passada semana, o país está numa situação em que é necessário manter as regras de distanciamento social, evitar as situações de ajuntamento, utilizar máscara e manter as regras de higiente respiratória e de mãos. Não temos neste momento condições para considerar a pandemia controlada e faço um apelo a todos para que continuem a cumprir as regras e para que se evitem comportamentos de risco", começou por dizer a ministra de Estado e da Presidência Mariana Vieira da Silva, salientado que "na última semana a situação voltou a agravar-se e Portugal tem neste momento, no continente, uma incidência de 176,9 casos" por 100 mil habitantes.

A ministra aproveitou ainda o momento para sublinhar de que a campanha de vacinação tem surtido os seus efeitos, uma vez que a incidência "é significativamente mais alta e crescente nos grupos etários dos 15 aos 29 anos, dos 30 aos 34 anos e dos 0 aos 14 anos", é também "ainda alta entre os 45 e os 59 anos, mas significativamente mais baixa nos grupos etários que correspondem às idades já vacinadas".

"Isto significa que as vacinas resultam e têm os seus efeitos e reforça a mensagem que aqui procurei transmitir na semana passada de uma corrida entre o tempo da infeção e o tempo das vacinas. Quanto mais protegermos os níveis de incidência, enquanto as pessoas possam ser vacinadas, mais defendemos a situação do nosso país", reforçou.

Os números da pandemia esta quinta-feira

Portugal regista hoje 2.449 novos casos de infeção pelo coronavírus SARS-CoV-2, um novo máximo desde meados de fevereiro, cinco mortos com covid-19, um aumento nos internamentos em enfermaria e uma redução nos cuidados intensivos.

Desde o dia 13 de fevereiro, quando se registaram 2.856 contágios, que o número de novos casos diários não era tão elevado.

No boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) assinala-se que estão hoje internadas 509 pessoas com covid-19, mais cinco do que na quarta-feira, 123 das quais em unidades de cuidados intensivos, menos sete.

A área de Lisboa e Vale do Tejo tem 54,6% do total das novas infeções, concentrando 1.339 novos casos.

O Norte registou um aumento do número de novos casos tendo sido notificados 566 nas últimas 24 horas, o que representa 23,1% do total nacional.