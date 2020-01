No poder desde 1999, seja como primeiro-ministro ou como presidente, Putin, de 67 anos, deverá abandonar o cargo que hoje ocupa em 2024, depois de quatro mandatos presidenciais. Não é claro o que vai fazer a seguir, mas a atual Constituição proíbe que faça mais de dois mandatos presidenciais consecutivos, pelo que não se poderá candidatar ao cargo no imediato.

No seu discurso, Putin propôs alterar a Constituição dando ao parlamento o poder de escolher o primeiro-ministro e outras posições-chave do governo, explica a Reuters. A par, detalha o The Guardian, propôs um limite para mandatos presidenciais — dois — e que sejam apertadas as regras de elegibilidade de um candidato presidencial, entre as quais a obrigação de os candidatos terem vivido nos últimos 25 anos na Rússia. Paralelamente, estas medidas acabam por retirar poder e enfraquecer as próximas presidências russas.

Entre as propostas de alterações estão ainda o reforço dos poderes dos governadores regionais e a proibição dos membros do governo e juízes de obterem residência no estrangeiro.

Os críticos acusam Putin de há muito conspirar para conservar o poder depois de 2024 e consideram que está a considerar várias opções, entre as quais assumir novamente o papel de primeiro-ministro.

Os meios de comunicação social russos dizem hoje também que Vladimir Putin planeia nomear Medvedev como vice-presidente do Conselho de Segurança.

Medvedev, um aliado de Putin de longa data, é primeiro-ministro desde 2012, tendo ocupado o cargo de Presidente da Rússia entre 2008 e 2012.

Putin pediu ao gabinete do primeiro-ministro demissionário para se manter em funções até que um novo executivo seja nomeado e empossado.