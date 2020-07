A governante admitiu aos deputados que, sem prejuízo das medidas de apoio já lançadas para o turismo, o setor económico mais afetado pela pandemia de covid-19, o Governo poderá "ter necessidade de equacionar novas medidas" para o turismo e restauração.

Rita Marques explicou que, com as restrições para corredores aéreos, as previsões pioraram face à quebra de 50% prevista há um mês.

"Estamos a trabalhar na conversão do incentivo do microcrédito, que até agora converteu 42 milhões de euros", contou, defendendo que o Governo quer "uma conversão a fundo perdido".

A governante disse ainda aos deputados que o turismo e restauração absorveram 22% do 'lay-off' simplificado, e adiantou que "nos próximos dias" vai clarificar as regras para a atividade do setor da animação turística, eventos e congressos.

Portugal contabiliza pelo menos 1.668 mortos associados à covid-19 em 47.051 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Em 03 de julho, o Reino Unido anunciou quais os “corredores de viagem internacional” que iria retomar a partir de dia 10 do mesmo mês, excluindo Portugal dessa lista.

A diplomacia portuguesa já reagiu, considerando a decisão do Reino Unido de excluir Portugal dos “corredores de viagem internacionais” como um “absurdo”, “errada” e que causa “muito desapontamento”, trazendo ainda graves consequências económicas e de confiança recíproca.