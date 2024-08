O Governo Regional da Madeira ativou hoje, às 17h42, o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, de forma a serem enviados dois aviões Canadair para ajudar a combater as chamas no incêndio que deflagrou há oito dias na Madeira.

Até agora, de acordo com a Proteção Civil, o que estava a impedir este pedido era o facto de não estarem garantidas as condições de reabastecimento dos aviões.

O que é o Mecanismo de Proteção Civil da UE?

Em outubro de 2001, a Comissão Europeia criou o Mecanismo de Proteção Civil da UE. O Mecanismo visa reforçar a cooperação entre os países da UE e os 10 Estados participantes em matéria de proteção civil, a fim de melhorar a prevenção, a preparação e a resposta a catástrofes.

Em caso de resposta positiva a uma situação de emergência, qualquer país pode solicitar assistência através do Mecanismo de Proteção Civil da UE. A Comissão desempenha um papel fundamental na coordenação da resposta a catástrofes em todo o mundo, contribuindo com, pelo menos, 75 % dos custos operacionais e/ou de transporte das deslocações.

Como funciona a ajuda?

Na sequência de um pedido de assistência através do Mecanismo, o Centro de Coordenação de Resposta de Emergência (CCRE) mobiliza assistência ou conhecimentos especializados.

O CCRE acompanha os acontecimentos em todo o mundo 24 horas por dia, 7 dias por semana e assegura a rápida mobilização do apoio de emergência através de uma ligação direta com as autoridades nacionais de proteção civil.

Equipas e equipamentos especializados, tais como aviões de combate a incêndios e equipas médicas e de busca e salvamento, podem ser mobilizados a curto prazo para intervenções dentro e fora da Europa.

Os mapas de satélite produzidos pelo Serviço de Gestão de Emergências do Copernicus também apoiam as operações de proteção civil. O Copernicus fornece informações geoespaciais atempadas e precisas, úteis para a delimitação das áreas afetadas e para o planeamento de operações de socorro em caso de catástrofe.

Nos países em desenvolvimento, a assistência da proteção civil está normalmente associada à ajuda humanitária da UE. Os peritos de ambos os domínios trabalham em estreita colaboração para assegurar a análise e a resposta mais coerentes, em especial em situações de emergência complexas.

O Mecanismo também intervém em situações de emergência de poluição marinha. O CCRE pode mobilizar rapidamente a capacidade de recuperação de petróleo e os conhecimentos especializados dos Estados participantes e da Agência Europeia da Segurança Marítima (EMSA).

Quando foi ativado?

Desde 2001, o Mecanismo de Proteção Civil da UE foi ativado mais de 700 vezes para responder a emergências, de acordo com o site da Comissão Europeia

O Mecanismo reúne as capacidades de resposta de todos os países da UE e de 10 Estados participantes.

O Mecanismo pode ser acionado dentro da UE e em todo o mundo.

Quem pode beneficiar deste mecanismo?

Para além dos 27 países da UE, participam no mecanismo vários países terceiros, a saber: Albânia, Bósnia-Herzegovina, Islândia, Montenegro, Macedónia do Norte, Noruega, Sérvia, Turquia e Ucrânia.

Em setembro de 2023, o Conselho deu luz verde à participação da Moldávia no Mecanismo de Proteção Civil da UE. No início do ano, em abril, a Ucrânia também aderiu ao mecanismo, enquanto Estado participante.