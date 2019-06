O governante, que falava aos jornalistas, na Câmara de Viana do Castelo, no final de uma reunião do Roteiro MAI, com os 10 presidentes de Câmara que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Alto Minho, as forças de segurança e a proteção civil, referiu que daquele montante, o investimento "fundamental" será na PSP, com uma verba superior a 1,3 milhões de euros.

Já na GNR o investimento será superior a 709 mil euros. O ministro apontou como "mais significativas", as intervenções de reabilitação dos postos territoriais de São Julião de Freixo, em Ponte de Lima (400 mil euros), e de Vila Nova de Cerveira (mais de 125 mil euros).

No conjunto de investimentos já concluídos, integra-se a substituição de coberturas e reparações diversas no Comando Territorial da GNR de Viana do Castelo, num valor superior a 184 mil euros.