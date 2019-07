"O Grão-Mestre, e julga-se que o povo maçónico também, não pode aceitar climas de desrespeito, quezílias e falsidades, intrigas, divulgações ilegítimas e derivas profanas impróprias da nossa Obediência", escreve Fernando Lima numa mensagem aos seus irmãos "por ocasião do Solstício de verão", a que a agência Lusa teve acesso.

A mensagem do grão-mestre da Maçonaria Portuguesa acontece depois de a revista Sábado ter noticiado divergências internas no seio do GOL que terão levado o capitão de Abril Vasco Lourenço a ameaçar abandonar a organização, citando mesmo uma carta na qual alerta para a possibilidade de haver valores da instituição "deturpados, vilipendiados e atirados para a valeta".

Fernando Lima escreveu depois para criticar a "circulação de documentos e correspondência" nas últimas semanas que tem "criado em alguns maçons indignação e perplexidade", justificando a sua posição: "há momentos em que a fraternidade é combate contra o que a corrói".

Para Fernando Lima, essa divulgação é "muito censurável", uma vez que "só aos próprios ou a terceiros dizem respeito, com o agravo de alguns terem sido questionados para fora da Obediência, ou divulgados na sociedade profana".