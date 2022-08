Em comunicado, citado pela TSF, o Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) confirmou que uma mulher grávida morreu durante o transporte entre o Hospital de Santa Maria e o S. Francisco Xavier no passado dia 23 de agosto.

De acordo com o CHULN, "deu entrada no Hospital de Santa Maria, por volta das 02h00, uma grávida de nacionalidade indiana, residente na Índia e recém-chegada a Portugal, com cerca de 30 semanas de gravidez, sem dados de vigilância da gravidez".

A mulher "recorreu à urgência por dificuldade respiratória e tensões arteriais altas" e, "após normalização das tensões arteriais e franca melhoria respiratória, foi transferida cerca das 13h00 do mesmo dia para o Hospital São Francisco Xavier, por ausência circunstancial de vagas de neonatologia no CHULN, acompanhada por um médico e enfermeiros", continua.

Na transferência entre os dois hospitais, "ocorreu uma paragem cardiorrespiratória durante a viagem, tendo realizado reanimação cardiorrespiratória no transporte".

A mulher "foi submetida a uma cesariana urgente, tendo o recém-nascido 772g, que foi para a unidade de cuidados intensivos neonatais por prematuridade" no S. Francisco Xavier, continua o CHULN. No entanto, após ser "internada nos cuidados intensivos", a mãe veio a falecer.

Perante o que tem sido um verão de insuficiências nas urgências de obstetrícia e ginecologia, o CHULN frisa que "que a gestão em rede das vagas de neonatologia é prática corrente há vários anos, sendo o transporte intrauterino de grávidas estabilizadas a prática recomendada por todas as instituições internacionais". "A equipa de urgência de obstetrícia e ginecologia do CHULN encontrava-se completa", sublinha,