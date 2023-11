As autoridades avançaram com esta decisão após a guarda costeira grega ter recusado iniciar uma investigação disciplinar, a pedido do Provedor de Justiça.

Um tribunal militar está a conduzir uma investigação preliminar ao naufrágio que ocorreu em 14 de junho.

Na sequência deste naufrágio, foram recuperados 104 sobreviventes e 78 corpos.

A embarcação de pesca transportava até 750 pessoas, quando, durante a noite, acabou por afundar.

Quatro dezenas de sobreviventes moveram um processo contra a guarda costeira, acusando-a de não ter evitado o naufrágio e as mortes.

A atuação da guarda costeira tem vindo a ser criticada por ativistas e grupos de direitos humanos.

Por sua vez, a guarda costeira disse que o naufrágio deve ter corrido na sequência de um movimento em massa de pessoas no convés da embarcação.

Alguns sobreviventes alegam que o barco afundou, após uma tentativa de reboque, o que a guarda costeira negou.