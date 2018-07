O número oficial de mortos do incêndio, que ocorreu a cerca de 30 quilómetros a leste de Atenas, mantinha-se nos 91, quando as autoridades confirmaram que o corpo encontrado no mar estava relacionado com o incêndio.

A guarda costeira reforçou os meios nas buscas por possíveis vítimas do incêndio de 23 de julho, o mais mortífero da história recente da Grécia.

Navios de patrulha da guarda costeira, helicópteros e uma fragata da marinha vasculharam o sul do golfo de Eubeia, uma vez que algumas das pessoas que tentavam escapar às chamas correram para a água.

Estes meios juntaram-se às forças de operações especiais da guarda costeira, que incluem mergulhadores capazes de atingirem profundidades de 120 metros e usar scooters subaquáticas para cobrir maiores distâncias.

Um navio de pesquisa equipado com um sonar especializado e um veículo submarino operado remotamente também foram alocados, enquanto dezenas de mergulhadores navais reformados e civis se juntaram à busca como voluntários.