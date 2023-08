A proteção civil pediu aos residentes dos municípios de Atarni e Plaka que se retirem para a cidade de Alejandrópolis.

Na região de Evros arderam mais de 73.000 hectares no sábado, 13.000 no Parque Nacional de Dadia, onde já no ano passado tinha ardido outros 5.000, de acordo o diário Kathimerini.

Também se registaram reacendimentos em Parnitha, outra zona natural no norte de Atenas.

Nestas duas regiões, a situação parecia estar sob controlo nas primeiras horas do dia.

Esta manhã registaram-se seis incêndios quase simultaneamente no sudoeste de Atenas provocados por uma tempestade de raios, informou Kathimerini.

Outro incêndio pro causado por um raio ocorreu na ilha de Andros, no arquipélago das Cíclades.

Para domingo, o risco de incêndio continua alto em muitas zonas do país e os bombeiros continuam em alerta.

Os fogos deste verão na Grécia têm sido os piores na Europa desde que existem registos, segundo a União Europeia.

No total, estima-se que até agora este ano tenha ardido o equivalente a 1,09% da superfície da Grécia, uma percentagem muito superior à média de 0,33% do período 2006 a 2022.

Pelo menos 21 pessoas morreram devido aos incêndios desde sábado passado, 18 delas imigrantes irregulares que foram encontrados carbonizados em Dadia.