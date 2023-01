De acordo com a polícia alemã, citada pela agência Reuters, Greta Thunberg está entre as pessoas detidas no protesto na vila mineira de Luetzerath.

O protesto tem decorrido contra a expansão de uma mina de carvão a céu aberto Garzweiler 2, na mesma região, a aproximadamente nove quilómetros de Luetzerath.

Thunberg, que se juntou aos protestos na sexta-feira, estava entre os ativistas concentrados junto à mina. Uma testemunha contou à Reuters que viu a sueca ser escoltada para um autocarro policial, onde ficou, sozinha. Fotografias captadas pela AFP mostram o momento em que foi arrastada pelos agentes para fora do local.

"Greta Thunberg fez parte de um grupo de ativistas que correu para junto da escarpa. No entanto, foi impedida e levada por nós com o restante grupo para fora da zona de perigo imediato para proceder a identificações", disse um porta-voz da polícia de Aachen à Reuters.

Foi revelado que um dos ativistas saltou para dentro da mina, mas não se sabe qual o seu estado de saúde, nem que acusações enfrentam Thunberg e restantes detidos.

Este sábado, a polícia dispersou os manifestantes, resultando em confrontos. Segundo os organizadores do protesto, 35 mil pessoas compareceram ao ato, enquanto a força policial contabilizou cerca de 15 mil efetivos.

O poder executivo alemão considera necessária a extensão da mina para garantir a segurança energética da Alemanha, compensando a interrupção do abastecimento de gás russo, razão que os protestantes rejeitam, alegando que as atuais reservas de lignite são suficientes.