Greta Thunberg é hoje uma das vozes mais conhecidas na defesa do ambiente e as greves climáticas que iniciou são agora seguidas por milhões de jovens do mundo inteiro.

"Não podemos continuar a viver como se não houvesse amanhã, porque há um amanhã", disse Greta Thunberg à Time. "É tudo o que estamos a dizer", resumiu.

A fotografia da ativista que faz capa na Time foi tirada a 4 de dezembro, em Lisboa, e é da autoria de Evgenia Arbugaeva.

A distinção é conhecida no dia em que a jovem foi à Cimeira do Clima de Madrid (COP25) acusar os países de procurarem desculpas para poluir.

Greta Thunberg é uma adolescente sueca que em agosto de 2018 decidiu começar a faltar às aulas todas as sextas-feiras para protestar junto do parlamento sueco, exigindo medidas sérias no combate às alterações climáticas.

Os seus esforços para aumentar a consciencialização para a crise climática tornaram-se globais e no dia 24 de maio de 2019, uma sexta-feira, mais de um milhão de jovens de mais de 100 países faltaram às aulas para exigir medidas dos governos no combate às alterações climáticas.

Recentemente, Greta Thunberg foi homenageada com o chamado Nobel Alternativo pela fundação Swedish Right Livelihood Award e foi indicada para o Prémio Nobel da Paz por três deputados noruegueses (o prémio foi entregue ao primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, pela sua iniciativa de resolver o conflito na fronteira entre o seu país e Eritreia).

A adolescente sueca começou um período sabático no verão para viajar para os Estados Unidos e poder participar na cimeira climática realizada no mês passado na sede da ONU em Nova Iorque, bem como na Conferência das Nações Unidas sobre mudanças climáticas, que decorria no Chile em dezembro.

A sua recusa em viajar de avião para evitar emissões poluentes levou a jovem a atravessar o Atlântico num veleiro e a usar autocarros e comboios para viajar nos Estados Unidos.

Porém, a alteração inesperada do local (da capital do Chile para a espanhola) obrigou-a a voltar a embarcar, desta vez num catamarã, para fazer a viagem ao contrário e chegar a tempo a Madrid, sem ter de apanhar um avião, e com passagem por Lisboa.

Na capital portuguesa a jovem foi recebida junto da Doca de Santo Amaro pelo presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, e por jovens ativistas.

À data, Greta Thunberg disse que “as pessoas subestimam a força das crianças zangadas”, reforçou a urgência de se combater as alterações climáticas e pediu ao poder político para dar ouvidos à ciência.