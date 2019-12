Greta Thunberg, de 16 anos, atravessou o oceano de barco em setembro passado para participar numa cimeira sobre alterações climáticas em Nova Iorque, convocada pelo secretário-geral da ONU, António Guterres. A jovem recusou viajar num avião, meio de transporte bastante poluente, e optou por um barco à vela.

Depois de participar na cimeira de Nova Iorque a jovem ativista deveria ter viajado para o Chile, para a cimeira anual da ONU sobre o clima, no caso a chamada COP25. À última da hora o Chile renunciou à organização do encontro devido à instabilidade social no país, tendo a COP25 passado para Madrid.

Por esse motivo a jovem sueca embarcou em 13 de novembro, de regresso à Europa, no "La Vagabonde".

De acordo com os organizadores da visita, não está prevista qualquer outra iniciativa da jovem — o que inclui as tentativas feitas de comparecer na Assembleia da República, devendo partir de comboio ainda hoje para Madrid, para participar na conferência climática, que começou na segunda-feira e que junta representantes de quase 200 países, signatários do Acordo de Paris, de redução das emissões de gases com efeito de estufa.

Greta celebrizou-se por todo o mundo por ter iniciado no seu país (Suécia) as greves pelo clima, em protesto pela falta de medidas dos políticos para fazer face às alterações climáticas. Hoje, é uma das vozes mais conhecidas na defesa do ambiente e as greves climáticas que iniciou são agora seguidas por milhões de jovens do mundo inteiro.

Entre quem esteve à espera de Greta Thunberg constou o presidente da Comissão Parlamentar do Ambiente, José Maria Cardoso, que esperou poder deixar uma mensagem de reconhecimento à jovem ativista sueca pelo trabalho que tem feito "e pela luta que tem travado".

Em declarações à agência Lusa, José Maria Cardoso destacou, acima de tudo, "o símbolo que ela [Greta] é de mobilização de milhões de jovens pelo mundo fora que querem fazer ouvir a sua voz e que querem mostrar o seu lado reivindicativo".

"Sem dúvida é esta geração que mais vai sofrer com as alterações climáticas, caso não haja reversão da situação", afirmou o parlamentar, acrescentando: "Ela, como símbolo desta contestação, serve de exemplo para muitos jovens".

Também o líder do PAN, André Silva, quis marcar presença na receção à ativista sueca como forma de agradecimento por tudo o que tem feito em defesa do planeta.

"Ela tem sido fundamental para dar voz a este movimento que é cada vez maior, associado a um aumento e alargamento de consciências em torno do combate das nossas vidas, que são as alterações climáticas", disse à Lusa o líder do PAN.

André Silva afirmou ainda que quer deixar a Greta Thunberg "uma palavra de coragem e agradecimento, para que continue a desempenhar este papel fundamental de trazer cada vez mais pessoas e pressionar uma classe política parada, inerte e que está presa à economia velha do passado, à economia do carbono e, acima de tudo, capturada por interesses económicos que não querem alterar".

"É fundamental agir porque temos uma década até atingir um ponto de não retorno", acrescentou.

A representar o movimento "Ação Greve Climática Estudantil", Andreia Galvão afirmou à Lusa que esta ação [a greve climática estudantil], lançada por Greta Thunberg, tem sido fundamental para dar visibilidade aos problemas ambientais.

Andreia Galvão, que também pertence ao movimento "Figther for Future", diz que é igualmente necessário perceber se o novo Governo vai ou não acrescentar algo à luta contra as alterações climáticas.

"Estamos num momento um pouco difícil pela luta pela emergência climática. (...) É importante que os jovens estejam empenhados na política e que façam erguer a sua voz na luta por esta causa", considerou a ativista, salientando que este é um movimento transversal que deve envolver todas as pessoas.