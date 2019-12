“Temos uma adesão a 100% ao nível do serviço extraordinário”, adiantou à Lusa Amílcar Martins, delegado do Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e Entidades com Fins Públicos (Sintap).

A greve, iniciada na quarta-feira e que se estende até 31 de dezembro, engloba apenas as horas extraordinárias, ou seja, o período entre as 21:00 e as 07:00, por isso, o impacto ainda não foi “significativo”.

“Tem havido alguns atrasos na saída dos voos, mas não muito significativos, porque só temos um voo de manhã”, revelou o delegado sindical.

Segundo Amílcar Martins, as companhias aéreas já estão a par da paralisação, por isso evitam operar neste horário, mas as condições meteorológicas adversas, habituais nesta altura do ano, poderão obrigar a alterações.