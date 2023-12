“A greve fez-se sentir um pouco por todo o país”, afirmou a presidente do Cesp - Sindicato do Comércio, Escritórios e Serviços de Portugal, Filipa Costa, adiantando que “há descontentamento por parte dos trabalhadores. Este fez-se sentir e tem a ver com os baixos salários e os horários de trabalho”.

Hoje, véspera de Natal, realizam-se em simultâneo duas greves em Portugal, uma de trabalhadores do comércio, convocada pelo Cesp, sindicato afeto à CGTP, e outra nas empresas de distribuição, marcada pelo Sitese - Sindicato dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços, afeto à UGT, e que se iniciou no sábado.

A adesão à greve marcada pelo Cesp - começou às 00:00 e termina às 23:59 - tendo-se feito sentir nas lojas Minipreço de Lisboa, Setúbal e Algarve, no Intermaché da Moita, no shopping Rio Sul no Seixal, no fecho da Galp em Braga e na peixaria e nas gasolineiras do Auchan em Setúbal.

No sábado, o presidente do Sitese, Pedro Lopes, afirmou à Lusa que a adesão era "forte", mas que por ser uma greve de dois dias, no domingo, o impacto ao nível das equipas de trabalho "seria maior".

Por seu lado, no sábado, fonte oficial da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) disse à Lusa que os seus associados não tinham registado, até então, “nenhuma perturbação no normal funcionamento da operação das suas lojas” e que os consumidores estavam a ter “uma afluência tranquila” para esta época do ano.

Questionada a APED sobre o impacto da greve de hoje, não foi possível obter qualquer esclarecimento até ao momento.

Na semana passada, o Sitese anunciou uma greve nas empresas de distribuição para 23 e 24 de dezembro, em protesto contra a falta de atualização da tabela salarial, apesar do ano “muito lucrativo”.

Em comunicado, o Sitese questionava como era possível que depois de um ano que se verificou ser “muito lucrativo”, as empresas e os seus representantes quisessem “[também] manter as injustiças que diariamente se verificam nos locais de trabalho, com as funções acumuladas indevidamente, o desrespeito pela antiguidade, a desorganização de horários, folgas e férias”.