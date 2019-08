Este mecanismo está previsto no Código do Trabalho, mas, como referiu à Lusa João Dotti de Carvalho, advogado da área do Trabalho da Telles de Abreu, para que este ocorra “é necessário que as partes [sindicatos e entidades patronais] se mostrem disponíveis” para tal.

O Governo anunciou na segunda-feira que tinha proposto aos sindicatos desencadear o mecanismo legal da mediação, no âmbito do qual as partes são chamadas a negociar, sendo que, se não houver acordo, a Direção-geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT) apresenta uma proposta de convenção coletiva de trabalho.

Luís Gonçalves da Silva, da área de Trabalho da Abreu Advogados, acentua que a mediação é mais uma solução que existe na lei para que se chegue a um entendimento e a um acordo, mas onde as partes são soberanas.

Neste contexto, assinala que, mesmo que se avance para a mediação, aquelas “mantêm o poder de recusar qualquer proposta”. Ou seja, “por muito que o mediador [a DGERT] seja conciliador e competente, não há nada que salve o processo se as partes assim não o entenderem”, precisa Luís Gonçalves da Silva.

No comunicado emitido na segunda-feira à noite, o gabinete do ministro das Infraestruturas e Habitação, sublinha que a greve que o Sindicato Nacional dos Motoristas de Matérias Perigosas (SNMMP) e o Sindicato Independente de Motoristas de Mercadorias (SIMM) marcaram para o dia 12 de agosto, e por tempo indeterminado, “é gravemente prejudicial para a população e para economia nacional”.

Refere ainda que “a proposta que foi apresentada pelo Governo, caso os sindicatos a aceitem, permite que a greve seja desconvocada e que as partes retomem o diálogo e a negociação num novo enquadramento legal”.