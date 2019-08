“Foi possível fazer este esforço sem pôr em causa as missões habituais, quer seja de defesa de soberania, quer sejam outras, nomeadamente de apoio à Proteção Civil”, respondeu o ministro aos jornalistas no final de uma visita ao Comando Conjunto para as Operações Militares, no concelho de Oeiras, na qual esteve também o primeiro-ministro, António Costa.

Gomes Cravinho lembrou que “há um plano de patrulhamento em que estão os diferentes ramos das Forças Armadas com o Instituto Nacional de Conservação de Florestas” e assinalou que “tudo isso continuou de forma absolutamente normal”.

Durante a visita ao comando conjunto os membros do Governo foram informados sobre a atuação dos militares durante a greve dos motoristas, que começou na segunda-feira e foi desconvocada no domingo.

Nestes dias, homens e mulheres das Forças Armadas efetuaram 161 transportes.

De acordo com o ministro da Defesa Nacional, “houve da parte das Forças Armadas um grande espírito de missão, um grande espírito de sacrifício, um grande profissionalismo na organização do trabalho dos diferentes ramos”, que “trabalharam de forma muito coordenada e muito intensa durante estes dias”.

“Penso que demonstram agora uma grande satisfação por terem a missão cumprida”, salientou o responsável, afastando assim a ideia de um possível descontentamento dos militares perante esta situação.

“Não houve desconforto absolutamente nenhum, nem poderia haver. Houve uma missão que foi cumprida na sua plenitude, com grande profissionalismo, com grande empenho por parte dos três ramos das Forças Armadas e do Estado-Maior-General das Forças Armadas, e uma grande satisfação por chegarmos ao fim deste processo, da operação São Cristóvão, com os objetivos plenamente garantidos”, reforçou.