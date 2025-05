“Montenegro finge que governa, mas hoje foi o próprio Passos Coelho, o ídolo do PSD, o eterno candidato a tudo, a explicar a Montenegro as reformas que ele não fez e que deveria ter feito”, afirmou o cabeça de lista do PS pelo distrito de Santarém durante um comício no Jardim da Liberdade, que concluiu o terceiro dia de campanha oficial do PS.

O vice-presidente da Assembleia da República centrou o seu discurso no ainda primeiro-ministro que acusou, por diversas vezes, de fingir.

“Montenegro está sempre a fingir. Finge que não quer eleições, mas foi ele que deitou o Governo abaixo”, afirmou o porta-voz do PS para as eleições legislativas de 18 de maio.

O antigo líder do PSD Passos Coelho pediu hoje que o partido continue a sua “tradição reformista” e que o país “não se alheie” do que se passa no mundo, sem responder se Luís Montenegro tem essas qualidades.

O meu desejo profundo é que, nestes anos que temos por frente, o PSD possa fazer pleno jus à sua tradição reformista em Portugal. O mundo inteiro vive tempos de transformações muito grandes, de grandes incertezas, quer ao nível da segurança e da defesa, quer ao nível económico e político, e isso ainda acentua mais a importância de tratar de relevar reformas importantes que o país ainda precisa de fazer para superar vulnerabilidades estruturais que ainda são manifestas”, alertou à entrada para o almoço com vários ex-líderes do PSD para assinalar os 51 anos do partido, na sede nacional.