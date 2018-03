Na terça-feira, em comentário à paralisação dos docentes, o ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, disse que a proposta apresentada na segunda-feira aos sindicatos dos professores é a única “passível de execução” e que permite agir com “equidade”, mas lembrou “total abertura negocial”.

A greve tem como principal motivação a falta de consenso sobre a contagem de todo o tempo de serviço, no processo de descongelamento das carreiras da Função Pública.

No primeiro dia a adesão terá ficado entre os 60% e 70%, também de acordo com os sindicatos.

De acordo com dados avançados pela Federação Nacional dos Professores (Fenprof), o segundo dia de greve, quarta-feira, registou uma adesão de 70% à paralisação convocada por dez estruturas sindicais representativas dos professores em protesto contra o decurso das negociações com o Governo.

“Não podemos por em risco o descongelamento de todos os funcionários públicos”, declarou o ministro, acrescentando que é a única hipótese "sustentável financeiramente" e que dá possibilidade aos docentes de verem "reconstituídos 70% de um módulo de progressão", que resulta nos dois anos, 10 meses e 18 dias.

“Ir mais longe implicaria necessariamente por em causa o descongelamento de carreiras que aconteceu em janeiro de 2018”, declarou.

A greve foi convocada pelas dez estruturas sindicais de professores que assinaram a declaração de compromisso com o Governo, em novembro, entre as quais as duas federações - Federação Nacional de Educação (FNE) e Fenprof - e oito organizações mais pequenas.

A greve arrancou na terça-feira nos distritos de Lisboa, Setúbal e Santarém e na região autónoma da Madeira, concentrou-se na terça-feira na região sul (Évora, Portalegre, Beja e Faro) e hoje chega à região centro (Coimbra, Viseu, Aveiro, Leiria, Guarda e Castelo Branco).

A paralisação termina na sexta-feira na região norte (Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança) e na região autónoma dos Açores.