“Não podemos por em risco o descongelamento de todos os funcionários públicos”, declarou o ministro no segundo dia de greves regionais dos professores, sublinhando que a questão tem a ver com a progressão da carreira e que 45 mil docentes já vão ver as suas carreiras “com progressão no ano de 2018”.

Tiago Brandão Rodrigues acrescentou que é a única hipótese "sustentável financeiramente" e que dá possibilidade aos docentes de verem "reconstituídos 70% de um módulo de progressão", que resulta nos 2 anos, 10 meses e 18 dias.

“Ir mais longe implicaria necessariamente por em causa o descongelamento de carreiras que aconteceu em janeiro de 2018”, declarou.

O ministro da Educação falou aos jornalistas no rescaldo do lançamento do livro “Contas de Cabeça”, apresentado hoje na Cidade do Desporto, em Lisboa, numa parceria com a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Federação Portuguesa de Futebol.