Em declarações à agência Lusa, Francisco Figueiredo, dirigente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Hotelaria e Turismo e Restaurantes do Norte, acrescentou que na segunda-feira voltam a realizar-se plenários no Porto e em Lisboa, pelas 14:00, para decidir se a paralisação é mantida.

Esta paralisação começou às 0:00 de quinta-feira por tempo indeterminado. A cada dia os trabalhadores decidem se mantêm a greve no dia seguinte.

No domingo, a adesão dos trabalhadores é de quase 100%, uma vez que dos 148 funcionários da empresa Servirail só dois se apresentaram ao serviço, disse à Lusa o dirigente sindical, explicando que se trata de um trabalhador efetivo e um precário.

Na origem do conflito laboral está a divergência quanto aos aumentos salariais: os trabalhadores reivindicam 25 euros enquanto a empresa não vai além dos nove euros.