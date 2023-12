De acordo com a agência de notícias France-Presse, todos os comboios Eurostar que circulam no túnel, bem como os veículos que transportam carros e camiões estão bloqueados até novo aviso.

A greve, convocada pelos sindicatos franceses, levou à “interrupção total do serviço e ao encerramento dos nossos terminais em França e no Reino Unido”, afirmou a Getlink, empresa-mãe da Eurotunnel, em comunicado.

“As organizações sindicais rejeitaram o bónus excecional de 1.000 euros anunciado no final do ano pela direção e convocaram uma greve para exigir o triplo do valor”, explicou a empresa.

O anúncio do cancelamento dos comboios da tarde para Paris, Bruxelas (Bélgica) e Amesterdão (Países Baixos) a partir da estação de St. Pancras, em Londres, apanhou os passageiros desprevenidos, segundo um jornalista da AFP presente no local.

Os muitos viajantes que planeavam regressar a França ou à Bélgica para as férias recorreram aos seus telefones para tentar alterar o bilhete para o dia seguinte, ou para reservar rapidamente um dos voos ainda disponíveis a partir da capital britânica.

Os funcionários de receção e segurança da estação — que pareciam igualmente apanhados de surpresa — também tiveram que retirar os passageiros que já tinham passado pelos controlos de segurança e estavam na plataforma, disseram os viajantes.

Na estação Lille-Europe, Nick, um britânico de 45 anos, tentava entender o que se estava a passar: “Não sabemos como vamos regressar a Londres hoje e dado o e-mail que recebemos, parece que não haverá mais comboios durante o dia”, lamentou.